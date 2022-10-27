UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Rennes’i konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Fenerbahçe-Rennes maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Rennes bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Maç Exxen'den naklen yayımlanacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, aynı puana sahip ve averajla 2. sırada yer alan rakibini mağlup ederek, grubu lider tamamlamayı ve son 16 turuna direkt olarak adını yazdırmayı hedefliyor.

İki takım arasında Fransa'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle berabere kalması durumunda ise liderlik son maçta alınacak skorlara göre belirlenecek.

Grubun son maçlarında Fenerbahçe, Dinamo Kiev deplasmanına giderken, Rennes sahasında AEK Larnaca'yı konuk edecek.