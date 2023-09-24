Fenerbahçe rekor seriyle liderliğini sürdürdü!

Fenerbahçe, Konferans Ligi dönüşü ligde Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-Lacivertlilerin golü 43. Dakikada İrfan Can Kahveci’den gelirken bu galibiyetle Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde bu sezon oynadığı 12 resmi maçın tamamını kazanmış oldu. Sarı-Lacivertlilerin sıradaki maçı, hafta içine ertelenen Başakşehir ile olacak ve maç Kadıköy’de oynanacak.

MAÇ SONUCU: Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe

90' Alanyaspor'da sarı kart gören isim Anderson oldu.

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90' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yerine Mert Hakan oyunda.

90' maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

89' Fenerbahçe'de oyundan çıkan isim Szymanski, yerine Samet Akaydın oyunda.

88' Fenerbahçe'de sarı kart gören isim Djiku.

85' Fenerbahçe'de sarı kart gören isim Michy Batshuayi.

83' İsmail Yüksek, Efecan'ın gitmesine izin vermedi ve Efecan'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

80' Alanyaspor'da Augusto yerini Anderson Silva'ya bırakıyor.

78' Fenerbahçe'de Tadic, Dzeko ve Osayi-Samuel oyundan çıkarken, Oosterwolde, Kent ve Batshuayi oyunda.

71' Alanyaspor'da Novais oyundan çıkarken yerine Hadergjonaj oyunda.

68' Alanyaspor'da Carlos Eduardo oyundan çıkarken yerine Oğuz Aydın oyunda.

65' Ferdi Kadıoğlu, Efecan Karaca'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

59' Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Becao'nun istediği topu sakladığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı

55' Fred'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Dzeko kafayla vurdu fakat top az farkla dışarı çıktı.

54' Augusto sağ kanattan içeri ortaladı. Top direkten döndü.

48' Ceza sahasında topla buluşan Fred'in vuruşunda top kalecide kaldı.

46' İkinci yarı Alanyaspor'un vuruşuyla başladı!

İLK YARI SONUCU: Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe

45' İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

43' GOLL! Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 1-0 öne geçiyor! Ceza sahası içinde Dzeko'nun verdiği pas rakipten sekerek İrfan Can'ın önünde kaldı ve çalımını attıktan sonra şık bir vuruşla tamamladı.

40' Alanyaspor'da sarı kart gören isim Richard.

39' Sağ köşeden kullanılan Alanyaspor kornerinde Livakovic topu uzaklaştırdı.

34' İrfan Can Kahveci rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören isim oldu.

33' Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan itirazları sonucu sarı kart gördü.

29' Sağ kanatta Dzeko'nun kale önüne yerden ortasında Fred topa yetişemedi.

21' Edin Dzeko sarı kart gören isim oluyor.

20' Bu dakikalarda maç orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

16' Szymanski'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

12' Eduardo sol çaprazdan kaleyi düşündü. Savunmaya çarpan top yandan kornere gitti.

9' Sol kanattan içeri giren Ferdi, top içeri kesti. Ön direkte Dzeko'nun dokunduğu top, kaleci Yusuf'ta kaldı.

5' Tadic'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.

2' Fenerbahçe'de tadic sol kanatta ceza arka direğe doğru ortaladı, kaleci çıkarak topu yumrukladı.

1' İlk düdük çaldı, maça konuk ekip Fenerbahçe başladı!

Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanmaya başlanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak veriliyor.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Furkan, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Novais, Efecan, Eduardo, Cordova.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Becao ve Djiku ikilisi tekrar sahada

İsmail Kartal, önceki Antalyaspor maçında savunmanın merkezini Serdar Aziz ve Becao ile şekillendirmişti. Ancak, hafta içindeki Nordsjaelland mücadelesinde tercihi Serdar ve Djiku ikilisine yönelmişti. Bu akşamki maçta ise stoper tandemi yeniden değişecek. Serdar Aziz'in İstanbul'a bırakılmasıyla birlikte Djiku ve Becao yeniden bir araya gelecekler. Bu ikili, ligde sadece Gaziantep ve Ankaragücü maçlarında birlikte sahada yer aldılar.