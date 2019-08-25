Fenerbahçe, Rami'yi İstanbul'a getiriyor Fenerbahçe, 33 yaşındaki Fransız stoper Rami'nin bugün Türkiye'ye geleceğini ve transfer görüşmelerine başlanacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır." denildi. Geride kalan sezonu Fransa 1. Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2016 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.