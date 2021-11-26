  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı
Spor

Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı

Fenerbahçe'nin grupta kaç puanı var? UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 5.hafta tamamlandı. Futbolseverler deplasmanda Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe'nin puanını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin grupta kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:37:00 - 2021-11-26 00:57:55
Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları tamamlandı. D Grubu'nda Olympiakos-Fenerbahçe ve E.Frankfurt-Antwerp maçları oynandı. Peki, grupta Fenerbahçe'nin kaç puanı var? 

Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı

D Grubu mücadeleleri TSİ 23.00’te başladı. Maçlar sona erdiğinde puan durumu güncellenecektir.

Olympiakos-Fenerbahçe: 1-0

E.Frankfurt-Antwerp: 2-2

Avrupa Ligi D Grubu 6.hafta maçları

9 Aralık, Perşembe

20:45 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

20:45 Royal Antwerp-Olympiakos

Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu
Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu

Spor

Olympiakos-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Olympiakos-Fenerbahçe maç sonucu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke, köpek kesmeyi ve etini tüketmeyi sonunda yasaklıyor
Dünya

O ülke, köpek kesmeyi ve etini tüketmeyi sonunda yasaklıyor

Güney Kore yönetimi, köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti. Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesi, öneriler..
Dini siyasete alet etti! Kılıçdaroğlu, çelişki ve yalanın kitabını yazdı
Siyaset

Dini siyasete alet etti! Kılıçdaroğlu, çelişki ve yalanın kitabını yazdı

Türkiye’nin dış politikasını eleştirerek katil Esed’le dahi görüşülmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ek..
AÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

AÜ akademik kadro alacak

Atatürk Üniversitesi ilanla duyurduğ birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay