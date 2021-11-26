Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı
Fenerbahçe'nin grupta kaç puanı var? UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 5.hafta tamamlandı. Futbolseverler deplasmanda Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe'nin puanını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin grupta kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçları tamamlandı. D Grubu'nda Olympiakos-Fenerbahçe ve E.Frankfurt-Antwerp maçları oynandı. Peki, grupta Fenerbahçe'nin kaç puanı var?
Fenerbahçe puan durumu | Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı
D Grubu mücadeleleri TSİ 23.00’te başladı. Maçlar sona erdiğinde puan durumu güncellenecektir.
Olympiakos-Fenerbahçe: 1-0
E.Frankfurt-Antwerp: 2-2
Avrupa Ligi D Grubu 6.hafta maçları
9 Aralık, Perşembe
20:45 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
20:45 Royal Antwerp-Olympiakos