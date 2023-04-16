Fenerbahçe penaltılarla kazanmaya devam ediyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti. Alanyaspor karşılaşmasına kadar sarı-lacivertli formayla 20 Süper Lig maçına çıkan Valencia, kaydettiği 23 golle de gol krallığı yarışında açık ara önde bulunuyordu. Fenerbahçe bu sezon 21 penaltı kullandı.

Süper Lig'de bu sezon hakemler yine tartışılmaya devam ederken penaltı istatistiği de gözler önüne serildi. Ligde en çok penaltı atan takım Fenerbahçe olurken, Galatasaray listede aşağı sıralarda yer aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler kritik maçta Ali Sowe'un golüyle geriye düştü. Enner Valencia'nın penaltı golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, Crespo'dan ayağından gelen golle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve kritik bir üç puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 60 yaparak lider Galatasaray ile olan 6 puan farkını korudu. Ankaragücü ise 28 puanda kaldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO