Fenerbahçe Pelkas'ı gözüne kestirdi

15 yeni ismi kadrosuna katan ve Diego Perotti ile Kemal Ademi'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Transfer dönemi bitmeden ihtiyaçlarını karşılamak isteyen Fenerbahçe, PAOK'un yıldızı Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek için girişimde bulundu.

Sarı lacivertli ekibin bu transfer için kasasından 1.6 milyon euro çıkması bekleniyor. PAOK, 26 yaşındaki kaptanını elden çıkarmak istemese de Pelkas'ın 10 ay sonra serbest kalacak olması transferi hızlandırdı.

Takım arkadaşlarına veda etti

Pelkas'ın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtilirken, sağlık kontrolü sonrası transferin tamamlanması bekleniyor.