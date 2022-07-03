Fenerbahçe, Partizan'ı tek golle mağlup etti

2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Stevanovic'in hatasında topu önünde bulan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Müsabakadan notlar

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları AL Shamal maçının kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, sakatlığı sebebiyle İstanbul'a dönen Mert Hakan Yandaş'ın yerine Diego Rossi'yi ilk 11'de oynatırken, İrfan Can Kahveci'nin yerine İsmail Yüksek'i, Mbwana Samatta'nın yerine ise Enner Valencia'yı sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Yiğit Efe Demir, Uğur Kaan Yıldız, Burak Kapacak, Emre Mor, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, İsak Vural, Mergim Berisha, Mbwana Samatta ve Serdar Dursun maça yedek başladı.

Mert Hakan kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Partizan maçını sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

Geçtiğimiz sezon etkili bir performansa imza atan tecrübeli oyuncu, adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle MR çektirmek ve tedavisini sürdürmek üzere Graz'dan ayrılarak İstanbul'a gitti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Türk taraftarlar, müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Merkur Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, müsabaka öncesinde takımlarına önemli destek verdi.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra başka Türk takımlarının formalarını giyen seyirciler de statta Fenerbahçe'yi destekledi.

Emre Mor ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Sarı-lacivertlilerin bir süre önce görüşmelere başladığını duyurduğu ve bugün 3 yıllık sözleşme imzaladığı genç oyuncu, Partizan müsabakasında ilk kez oynadı.

Emre, 64. dakikada Lincoln Henrique'nin yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Emre'nin oyuna girmesinin ardından oyuncu lehine tezahüratta bulundu.

3 isim 90 dakika oynadı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 3 oyuncuya 90 dakika şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde Kim Min-jae, Attila Szalai ve İsmail Yüksek, maçın tamamında forma giydi.