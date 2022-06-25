Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Partizan maçı hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin Partizan ile oynayacağı maçın hangi kanaldan yayımlanacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe Partizan maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren futbol A takımının, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da, Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde kampa gireceği açıklandı.
Takımın kamp sürecinde, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile maç yapacağı belirtilen açıklamada, TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşmanın da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda gerçekleşeceği aktarıldı.
Fenerbahçe Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00’da başlayacak. Mücadelenin Fenerbahçe’nin Youtube kanalında yayımlanması bekleniyor.