Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin Partizan ile oynayacağı maçın hangi kanaldan yayımlanacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe Partizan maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren futbol A takımının, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz'da, Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında bulunan Bad Radkersburg bölgesinde kampa gireceği açıklandı.

Takımın kamp sürecinde, 2 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ekibi FK Partizan ve 6 Temmuz Çarşamba günü de Macaristan ekibi Mol Fehervar ile maç yapacağı belirtilen açıklamada, TSİ 18.30'da başlayacak her iki karşılaşmanın da Graz kentindeki Merkür Arena Stadı'nda gerçekleşeceği aktarıldı.

Fenerbahçe Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00’da başlayacak. Mücadelenin Fenerbahçe’nin Youtube kanalında yayımlanması bekleniyor.