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Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi USK Prag
Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi USK Prag

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:23:55 -
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi USK Prag

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında yarın Çekya'nın USK Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımın, USK Prag'ın yanı sıra Fransa'dan LDLC Asvel Feminin ve Polonya'dan Arka Gdynia ile yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Metro Enerji Salonu'nda oynanacak.

Grupta Fenerbahçe Öznur Kablo ile USK Prag arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, 3 Aralık Perşembe günü Arka Gdynia, 4 Aralık Cuma günü de LDLC Asvel Feminin ile aynı saatlerde karşılaşacak.

Öte yandan, organizasyondaki diğer Türk temsilcilerinden Galatasaray, D Grubu'nun Macaristan'daki, İzmit Belediyespor da A Grubu'nun İstanbul'daki ilk bölüm maçlarına oyuncularındaki Kovid-19 vakaları nedeniyle katılamayacak.

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