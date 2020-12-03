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Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi ASVEL Feminin
Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi ASVEL Feminin

Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Fransa temsilcisi ile İstanbul'da karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:05:46 -
Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi ASVEL Feminin

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde B Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL Feminin ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo ve ASVEL Feminin'in yanı sıra Çekya'dan USK Prag ve Polonya'dan Arka Gdynia'nın yer aldığı grupta ilk bölüm maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'da oynanıyor.

Gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'ı 77-70 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ikinci karşılaşmasını bu akşam Arka Gdynia ile oynayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın da ASVEL Feminin ile karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Salonu'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Öte yandan, yarın grubun diğer maçında saat 20.00'de Arka Gdynia ile USK Prag karşılaşacak.

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