Fenerbahçe özel maçta Bursaspor’u 2-0’la geçti Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor’u Vedat Muriqi’nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Bursaspor’u Vedat Muriqi’nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sar-lacivertliler karşılaşmaya; Harun Tekin, Abdülcebrail Akbulut, Sadık Çiftpınar, Okan Turp, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi 11’i ile çıktı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 45+2. dakikada Vedat Muriqi’nin kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 51. dakikasında yine Vedat Muriqi’nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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