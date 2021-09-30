UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Olympiakos 30 Eylül Perşembe akşamı saat 19.45'te karşılaşacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de eksikler var

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.