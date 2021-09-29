Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Olympiakos kadrosu

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları oynanacak. UEFA Avrupa Ligi D grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe-Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Fenerbahçe Olympiakos maçı saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda? Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.

Fenerbahçe Olympiakos maçı istatistikleri

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı. Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

Fenerbahçe Olympiakos kadrosu

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Avrupa Ligi D grubu puan durumu