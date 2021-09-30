Fenerbahçe Olympiakos maç kadrosu! Fenerbahçe Olympiakos maç sonucu ne olur?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini misafir edecek. D grubundaki ilk Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Olympiakos maçını yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.

Fenerbahçe Olympiakos maç kadrosu

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 8 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne olur?

Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü. Fenerbahçe Olympiakos maçı sonucu merak edilirken, Fenerbahçe’nin sahadan gülen taraf olacağı bekleniyor. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.