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Spor Fenerbahçe Olympiakos bilet fiyatları
Spor

Fenerbahçe Olympiakos bilet fiyatları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maça gitmek isteyen taraftarlar ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-09-30 10:11:00 -
Fenerbahçe Olympiakos bilet fiyatları

Fenerbahçe ile Olympiakos bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça gitmek isteyenler ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Olympiakos bilet fiyatları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Maç bilet fiyatları ise şöyle:

Fenerium Alt E - 900,00 TL

Maraton Alt E - 800,00 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F - 625,00 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G - 500,00 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H - 425,00 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I - 350,00 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst E - 300,00 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F - 270,00 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G - 250,00 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H - 225,00 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I - 200,00 TL

Migros / Spor Toto - 135,00 TL

 

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