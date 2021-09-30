Fenerbahçe Olympiakos bilet fiyatları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Maça gitmek isteyen taraftarlar ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı biletleri ne kadar?
Fenerbahçe ile Olympiakos bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça gitmek isteyenler ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe Olympiakos bilet fiyatları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Maç bilet fiyatları ise şöyle:
Fenerium Alt E - 900,00 TL
Maraton Alt E - 800,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt D-F - 625,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt C-G - 500,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt B-H - 425,00 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt A-I - 350,00 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst E - 300,00 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst D-F - 270,00 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst C-G - 250,00 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst B-H - 225,00 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst A-I - 200,00 TL
Migros / Spor Toto - 135,00 TL