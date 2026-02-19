  • İSTANBUL
Fenerbahçe-Nottingham Forest canlı anlatım
Spor

Fenerbahçe-Nottingham Forest canlı anlatım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Fenerbahçe-Nottingham Forest canlı anlatım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Maç 0-0 eşitlikle sürüyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1.dakika Maça konuk ekip başladı.
3. dakika Maça Nottıngham etkili başladı. İçeri yapılan ortayı Skriniar uzaklaştırdı.
9. dakika Sarı Kart - Milan Škriniar
9.dakika Nottıngham maçta topa daha fazla sahip olan taraf. Fenerbahçe ise kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştirmeye çalışıyor.

 

Stat: Chobani

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus

1
