Fenerbahçe-Nottingham Forest canlı anlatım
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Maç 0-0 eşitlikle sürüyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
1.dakika Maça konuk ekip başladı.
3. dakika Maça Nottıngham etkili başladı. İçeri yapılan ortayı Skriniar uzaklaştırdı.
9. dakika Sarı Kart - Milan Škriniar
9.dakika Nottıngham maçta topa daha fazla sahip olan taraf. Fenerbahçe ise kaptığı toplarla hızlı ataklar geliştirmeye çalışıyor.
Stat: Chobani
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, Kante, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus