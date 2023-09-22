Fenerbahçe-Nordsjaelland maçına Fred damgası! 2012'den sonra bir ilk gerçekleşti

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Nordsjaelland mücadelesinde Fenerbahçe’nin yıldız ismi Fred bir ilki gerçekleştirdi.

2012'DEN SONRA BİR İLK YAŞANDI

Opta'nın verilerine göre Fred, Caner Erkin'den (2 asist vs Borussia Mönchengladbach; Ekim 2012) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.

78'DE OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Fred, yerini Szymanski'ye bıraktı. Brezilyalı futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca 49 pasın 41'ini başarı ile iletti ve yüzde 84'lük bir başarı kaydetti. 66 kez topla buluşan Fred, 5 kez uzun pas atarken 2 kez de kilit pas verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'TAKIM OLARAK ÇOK ÇALIŞTIK'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Brezilyalı yıldız, "Öncelikle takımın performansında dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlemek ve hafta sonundaki maça hazırlanmak" ifadelerini kullandı.

"HERKES KENDİNİ HAZIR TUTMALI"

Fred, "Takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Kadroda olan her oyuncunun kendisini hazır tutması gerekiyor. Bugün de bunun göstergesi oldu. Oynayan herkes elinden geleni yapıyor." açıklamasını yaptı.

"CRESPO İLE İŞİM KOLAY" DEDİ

Nordsjaelland'a karşı yan yana oynadığı Crespo hakkında Fred, "Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı. Sadece onu değil, herkesi tebrik ediyorum. Oynayan herkes takıma yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önemli olanın da bu olduğunu düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.