Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı Canlı Anlatım
İsmail Kartal'ın liderliğindeki Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Nordsjaelland'ı konuk edecek. Sarı Lacivertliler, taraftarları önünde Danimarka temsilcisini yenerek turnuvaya 3 puanla başlama amacında. Fenerbahçe-Nordsjaelland karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? Ayrıca, muhtemel 11'ler ve maç öncesine dair diğer ayrıntılar da haberimizde yer alıyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Nordsjaelland'ı ağırlayacak. Süper Lig'de 4 ve Konferans Ligi Elemeleri'nde 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazanarak oldukça etkili bir başlangıç yapan İsmail Kartal'ın yönetimindeki Kanarya, taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. H grubunun diğer maçında ise Ludogorets ile Spartak Trnava, Bulgaristan'da aynı saatte karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak Fenerbahçe-Nordsjaelland maçı EXXEN'den canlı yayınlanacak. Macar hakem Gergo Bogar'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.
Fenerbahçe-Nordsjaelland muhtemel 11'ler:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde (Ferdi), İsmail, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci (King) Kent, Batshuayi
Nordsjaelland: A.Hansen, Villadsen, Nagalo, K.Hansen, Frase, Tverskov, Svensson, Diamonde, Osman, Schjelderup, Ingvartsen