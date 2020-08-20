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Spor Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı
Spor

Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:59:43 -
Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muric için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.


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