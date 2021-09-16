Fenerbahçe muhtemel 11 | Eintracht Frankfurt maçı 11'leri
Fenerbahçe maçı canlı izle | Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, zorlu karşılaşma öncesinde takımların muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın 11'ini ve detayları araştırmaya başladı.
Fenerbahçe muhtemel 11 | Eintracht Frankfurt maçı 11'leri
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başlayacak. Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe muhtemel 11: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Gustavo, Meyer, Ferdi, Mesut, Rossi, Berisha
Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan Miha Zajc'ın kamp kadrosunda olup olmayacağı şüpheli.
Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın ise Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.
Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.