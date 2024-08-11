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Spor Fenerbahçe, Mourinho ile sezona kazanarak başladı
Spor

Fenerbahçe, Mourinho ile sezona kazanarak başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-11 00:07:00 -
Fenerbahçe, Mourinho ile sezona kazanarak başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u Dzeko'nun golüyle 1-0'lık skorla yendi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakayı Sarı-lacivertli takım 1-0 kazandı. Mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti 34. dakikada Edin Dzeko getirdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Jose Mourinho ile çıktığı ilk lig maçından galibiyetle ayrılarak sezona 3 puanla başladı. Adana Demirspor Kadıköy'den puansız ayrıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile 3 puan maçına çıkacak.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Portekizli teknik direktör, Ülker Stadı'nda oynanan maçta Lille müsabakasına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i yedek soyundurdu.
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Deneyimli teknik direktör, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Adana Demirspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan 61 yaşındaki çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Birght Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ikilisini görevlendiren Mourinho, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Alan Saint-Maximin'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri ise kulübede yer aldı.

MORİNHO İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferlerden Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Youssef En-Nesyri de ilk lig maçı heyecanını yaşadı.

DZEKO BU SEZONA DA GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'in ilk haftasında fileleri havalandırmayı başarırken, son 2 sezonun ilk maçlarında gole imza attı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, bu sezona da golle başladı. Geçtiğimiz sezonun ilk haftasında 2 gol atarak sezona başlayan ve 21 golle ligde takımın en golcüsü olan Dzeko, bugün de alınan galibiyetin mimarı oldu.

38 yaşındaki forvet, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 maçta 4 gol kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Dzeko, 76. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.

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