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Spor Fenerbahçe: "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!"
Spor

Fenerbahçe: "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!"

Fenerbahçe, Alanyaspor maçındaki hakem kararları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 20:53:00 -
Fenerbahçe: "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!"

Fenerbahçe, Alanyaspor maçındaki hakem kararları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Sisteminize yazıklar olsun' başlıklı paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler açıklamasında, "Sezonun 26. haftası itibarıyla 'Bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

 

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