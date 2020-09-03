Yeni sezon öncesi transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de bir yandan da ayrılıklar sürüyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.

Sarı lacivertli takım; Erdinç'in sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Fenerbahçe'deki 6. ayrılık gerçekleşti

Geçtiğimiz sezon 53 puanla 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in ayrılığı sonra 6. ayrılık gerçekleşmiş oldu.

Fenerbahçe daha önce Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mauricio Isla ve Erten Ersu ile yollarını ayırmıştı.

Sarı lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine noktalamıştı.

Mevlüt Erdinç'e Süper Lig'in yeni takımları talip

Öte yandan bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Karagümrük ile Hatayspor'un 33 yaşındaki Mevlüt Erdinç ile yakından ilgilendiği iddia edildi.