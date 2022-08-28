Fenerbahçe Maxi Gomez transferinde sona geldi! Flaş gelişme

Şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de golcü transferinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Maxi Gomez'e imza attrmaya çok yakın.

Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe: Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye imza atmak için kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

İMZA DETAYLARA KALDI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve İspanyol ekibi Valencia, transfer için anlaşma noktasına geldi. Sarı-lacivertlilerin, Uruguaylı golcüyle sözleşme detaylarını görüşmeye başlayacağı belirtildi.

Maxi Gomez İstanbul'a ne zaman geliyor?

Valencia'nın bu teklife sıcak baktığı ifade edilirken, Maxi Gomez'in salı günü İstanbul'da olacağı iddia edildi

LA LIGA'NIN KAFACI GOLCÜSÜ

4 sezondur Valencia'da oynayan yıldız futbolcu, La Liga'ya gittiği 2017/18 sezonundan bu yana Karim Benzema'nın (20) ardından 18 ile en fazla kafa golü atan oyuncu konumunda yer alıyor. Gomez, ligde attığı 52 golün yüzde 34.6'sını bu şekilde kaydetti. 3 sezondur Valencia forması giyen Maxi Gomez, çıktığı 106 maçta 23 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Maxi Gomez kimdir?

Maximiliano Gómez González (14 Ağustos 1996) forvet pozisyonunda görev yapan Uruguaylı futbolcudur. Maxi Gomez, Uruguay'da dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki oyuncu, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giymektedir.

Maxi Gomez Twitter: @gomez_maxi9