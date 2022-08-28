12 Dev Adam Sırbistan'a boyun eğdi!
Basketbol Milli Takımımız, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'a 79-72 yenildi.
Basketbol Milli Takımımız, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'a 79-72 yenildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Mücadele 79-72 Sırbistan üstünlüğüyle sona erdi.
Bir ara 21 sayıya kadar farkla geriye düşen 12 Dev Adam, maçın son bölümünde 71-71'de skoru eşitledi ancak geri dönüş galibiyete yetmedi.
Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenilmişti. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etmişti.
Millilerin kalan maç programı
10 Kasım: Türkiye-Belçika
13 Kasım: Sırbistan-Türkiye
24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya
27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye