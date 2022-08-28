  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 12 Dev Adam Sırbistan'a boyun eğdi!
Spor

12 Dev Adam Sırbistan'a boyun eğdi!

Basketbol Milli Takımımız, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'a 79-72 yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 22:08:00 -
12 Dev Adam Sırbistan'a boyun eğdi!

Basketbol Milli Takımımız, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan'a 79-72 yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Mücadele 79-72 Sırbistan üstünlüğüyle sona erdi.

Bir ara 21 sayıya kadar farkla geriye düşen 12 Dev Adam, maçın son bölümünde 71-71'de skoru eşitledi ancak geri dönüş galibiyete yetmedi.

Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenilmişti. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etmişti.

Millilerin kalan maç programı

10 Kasım: Türkiye-Belçika

13 Kasım: Sırbistan-Türkiye

24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya

27 Şubat 2023: Belçika-Türkiye

 

 


Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…
Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Medya

Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...
Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...

Medya

Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!
Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Medya

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Helal olsun sana Benzema!
Helal olsun sana Benzema!

Spor

Helal olsun sana Benzema!

Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...
Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...

Spor

Dorukhan Toköz, tarihe geçti! Yok artık...

Mehmet Metiner'den flaş karar!
Mehmet Metiner'den flaş karar!

Aktüel

Mehmet Metiner'den flaş karar!

Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı
Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı

Aktüel

Üzücü ayrılık! Hilal Kaplan Süheyb Öğüt'ten sessiz sedasız boşandı

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!
Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Spor

Mesut Özil sen ne yaptın böyle!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23