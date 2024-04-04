  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nevşehir'de ırkçılık kazandı! AK Parti'den kovulan belediye başkanının ilk icraatı bakın ne oldu

Canan Karatay sert çıkıştı: O at yiyeceğidir, asla yemeyin! Tiroidi bozup kilo aldırıyor!

Tarih verildi! Akaryakıt fiyatlarının uçuşa geçmesi maalesef an meselesi

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Böyle duyuruldu

İşte Türkiye’nin TOGG’dan sonra yeni yerli otomobili! Fiyatı herkesi şaşırtacak

Ünlü çay markası marketlerden toplatılıyor: Madde tespit edildi! Türk ve Alman vatandaşlar tercih ediyordu

Başkan Erdoğan'dan şiddet olayları mesajı: Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız

İsrail medyası duyurdu: İran tehdidinden dolayı sığınakları açmayı düşünüyor

4 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

4 Nisan 1942: İsmail Başeski'nin vefatı (Mûsiki Hocası)
Spor Fenerbahçe maçından sonra Murat Sancak deliye döndü! Serdar Dursun’a öyle şeyler söyledi ki…
Spor

Fenerbahçe maçından sonra Murat Sancak deliye döndü! Serdar Dursun’a öyle şeyler söyledi ki…

Yeniakit Publisher
2024-04-04 10:28:00 - 2024-04-04 10:29:21
Fenerbahçe maçından sonra Murat Sancak deliye döndü! Serdar Dursun’a öyle şeyler söyledi ki…

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ardından otoparkta çıkan kavga, Adana Demir'in eski başkanı Murat Sancak'ı küplere bindirdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında çıkan tartışma sonrası sinirler gerildi.

Maçın ardından Ülker Stadı otoparkında sinirler gerilirken araya güvenlik ekipleri girdi ve olayın büyümesinin önüne geçildi.

Müsabaka sonrası stadyuma gelen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, maç sonunda otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı. Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'da Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit içerikli mesaj gönderdiğini söyleyen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli futbolcuya tepki gösterdi. Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

Maç sonu basın mensuplarına konuşan Selahattin Baki ise yaşanan gerilimin sorulmasına üzerine, "Onunla ilgili erken konuşmak için. O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de ilk transfer! Bonucci gidiyor ve Çağlar Söyüncü'nün kankası geliyor
Fenerbahçe'de ilk transfer! Bonucci gidiyor ve Çağlar Söyüncü'nün kankası geliyor

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'de ilk transfer! Bonucci gidiyor ve Çağlar Söyüncü'nün kankası geliyor

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Süper Kupa finaline çıkmazsa… Hadi sıkıysa çıkma bakalım…
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Süper Kupa finaline çıkmazsa… Hadi sıkıysa çıkma bakalım…

Spor

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Süper Kupa finaline çıkmazsa… Hadi sıkıysa çıkma bakalım…

PFDK Kararları açıklandı! Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçeli futbolcular ceza aldı mı? Trabzonspor'a ceza yağdı...
PFDK Kararları açıklandı! Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçeli futbolcular ceza aldı mı? Trabzonspor'a ceza yağdı...

Spor

PFDK Kararları açıklandı! Yer yerinden oynayacak... Fenerbahçeli futbolcular ceza aldı mı? Trabzonspor'a ceza yağdı...

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"

Spor

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki... Koç'un tiyatrosuna onlar da inanmadı..."Bizi niye çağırdın"

Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa maçı kararı!
Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa maçı kararı!

Spor

Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa maçı kararı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23