Fenerbahçe maçından sonra Murat Sancak deliye döndü! Serdar Dursun’a öyle şeyler söyledi ki…
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ardından otoparkta çıkan kavga, Adana Demir'in eski başkanı Murat Sancak'ı küplere bindirdi.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından tansiyon yükseldi. Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında çıkan tartışma sonrası sinirler gerildi.
Maçın ardından Ülker Stadı otoparkında sinirler gerilirken araya güvenlik ekipleri girdi ve olayın büyümesinin önüne geçildi.
Müsabaka sonrası stadyuma gelen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, maç sonunda otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı. Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'da Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit içerikli mesaj gönderdiğini söyleyen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli futbolcuya tepki gösterdi. Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Maç sonu basın mensuplarına konuşan Selahattin Baki ise yaşanan gerilimin sorulmasına üzerine, "Onunla ilgili erken konuşmak için. O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur" yanıtını verdi.
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