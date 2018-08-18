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Fenerbahçe maçında kriz! G.Saraylılardan tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesinde ev sahibi takımın stadında skorboard krizi yaşandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:11
Fenerbahçe maçında kriz! G.Saraylılardan tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesinde ev sahibi takımın stadında skorboard krizi yaşandı. Malatya stadındaki 'skorboard'a sarı lacivertlilerin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın skoru yansıtıldı.

Sosyal medyaya düşen fotoğrafın ardından sarı kırmızılı camia Yeni Malatya yönetimine tepki gösterdi.

ultrAslan'dan sert açıklama:

Her zaman dost yaklaşımlarıyla bildiğimiz Malatyaspor camiasını bu sorumsuzluktan dolayı kınıyoruz.

Malatyaspor camiası olayın arkasındaki provokatörü bularak gereğini yapmalıdır.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 23:11
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Fenerbahçe

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