Fenerbahçe maçında kriz! G.Saraylılardan tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştığı maç öncesinde ev sahibi takımın stadında skorboard krizi yaşandı. Malatya stadındaki 'skorboard'a sarı lacivertlilerin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçın skoru yansıtıldı.

Sosyal medyaya düşen fotoğrafın ardından sarı kırmızılı camia Yeni Malatya yönetimine tepki gösterdi.

ultrAslan'dan sert açıklama:

Her zaman dost yaklaşımlarıyla bildiğimiz Malatyaspor camiasını bu sorumsuzluktan dolayı kınıyoruz.

Malatyaspor camiası olayın arkasındaki provokatörü bularak gereğini yapmalıdır.