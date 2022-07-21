Fenerbahçe maçında gururlandıran görüntü! Kiev taraftarlarından 'Bayraktar' tezahüratı
Dün akşam oynanan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında Kiev taraftarları BayraktarTB2 tezahüratı yaptı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, dün akşam Dinamo Kiev ile karşılaştı.
'Bayraktar' tezahüratları
Polonya'daki maçta Kiev taraftarları #BayraktarTB2 tezahüratı yapması dikkat çekti.
O anlar kameraya yansıdı.
Ukrayna'nın savunma hattında Bayraktar!
Rusya'nın yaklaşık 3 ay önce başlattığı savaşta Ukrayna ordusunun savunma hattında Türk İHA'sı Bayraktar TB2'ler görev alıyor.