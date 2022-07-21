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Dünya Fenerbahçe maçında gururlandıran görüntü! Kiev taraftarlarından 'Bayraktar' tezahüratı
Dünya

Fenerbahçe maçında gururlandıran görüntü! Kiev taraftarlarından 'Bayraktar' tezahüratı

Dün akşam oynanan Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçında Kiev taraftarları BayraktarTB2 tezahüratı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 22:35:00 -

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, dün akşam Dinamo Kiev ile karşılaştı.

'Bayraktar' tezahüratları

Polonya'daki maçta Kiev taraftarları #BayraktarTB2 tezahüratı yapması dikkat çekti.

O anlar kameraya yansıdı.

Ukrayna'nın savunma hattında Bayraktar!

Rusya'nın yaklaşık 3 ay önce başlattığı savaşta Ukrayna ordusunun savunma hattında Türk İHA'sı Bayraktar TB2'ler görev alıyor.

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