  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fırtına Samsun’da esip geçti Putin’den Trump’a İran mesajı! Çatışma için çözüm önerisi İçişleri Bakanlığı'ndan 14 ilde dev operasyon: 195 şüpheli yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor İşte modern dedikleri Avrupa! Çağdaşlar değil sapıklar ülkesi Bakan Gürlek duyurdu: 20 ve 13 yıllık iki sır perdesi aralandı Galatasaray rakipleri ile farkı açıyor: Başkan Dursun Özbek rekor geliri açıkladı 1.5 milyar TL bulundu: Kara Haydar soruşturmasında dev servet Azerbaycan’da başörtüsü tartışmaları büyüyor! Devlet televizyonundan skandal mukayese! Devlet Bahçeli'den fon skandalı için flaş sözler: bu ihanettir, insanlığa saygısızlıktır
Spor Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'ya kötü haber
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'ya kötü haber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'ya kötü haber

İngiliz ekibi Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, Matteo Ruggeri'nin hamstring sakatlığı olduğunu ve durumunun pazar günü netleşeceğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, kritik mücadele öncesinde sakatlık haberiyle sarsıldı.

KÖTÜ HABERİ UNAI EMERY VERDİ

Premier Lig'de Brentford ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, takımdaki sakatlık durumuna ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

 

''DURUMU PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK''

İspanyol teknik adam, sakatlık yaşayarak ilk yarının sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan Matteo Ruggeri ile ilgili konuşarak ''Ruggeri'nin hamstring sakatlığı var. Durumu pazar günü belli olacak.'' dedi.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'de sahne alacak.

 

Fenerbahçe'de kriz: Aziz Yıldırım 20 yıllık 3 direktörü kovdu!
Fenerbahçe'de kriz: Aziz Yıldırım 20 yıllık 3 direktörü kovdu!

Spor

Fenerbahçe'de kriz: Aziz Yıldırım 20 yıllık 3 direktörü kovdu!

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt’a verilen ceza onaylandı
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt’a verilen ceza onaylandı

Spor

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt’a verilen ceza onaylandı

Fenerbahçe Rize barajını rahat geçti
Fenerbahçe Rize barajını rahat geçti

Spor

Fenerbahçe Rize barajını rahat geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23