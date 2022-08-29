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Spor Fenerbahçe maçı CANLI anlatım: Fenerbahçe Konyaspor maçı
Spor

Fenerbahçe maçı CANLI anlatım: Fenerbahçe Konyaspor maçı

Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'da şok sakatlık! Konyaspor, Konrad Michalak'ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 18:56:00 - 2022-08-29 18:58:30
Fenerbahçe maçı CANLI anlatım: Fenerbahçe Konyaspor maçı

Konyaspor, Michalak'ın sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE MAÇINDAN ÇIKARILDI

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbulspor maçında sağ ayak 1. Parmak kemiğine gelen darbe sonucu oluşan yoğun kemik ödemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Kondrak Michalak, ağrı kesici enjeksiyon ile antrenmanlarda kendisini denemiş ve ağrılarının devam etmesi üzerine Fenerbahçe maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir"

 

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