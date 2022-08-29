Fenerbahçe maçı CANLI anlatım: Fenerbahçe Konyaspor maçı
Fenerbahçe maçı öncesi Konyaspor'da şok sakatlık! Konyaspor, Konrad Michalak'ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Konyaspor, Michalak'ın sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
FENERBAHÇE MAÇINDAN ÇIKARILDI
Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbulspor maçında sağ ayak 1. Parmak kemiğine gelen darbe sonucu oluşan yoğun kemik ödemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Kondrak Michalak, ağrı kesici enjeksiyon ile antrenmanlarda kendisini denemiş ve ağrılarının devam etmesi üzerine Fenerbahçe maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir"