  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe, ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak
Spor

Fenerbahçe, ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:36:45 -
Fenerbahçe, ligde yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'e yaptığı etkili başlangıçla adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşadı.

Erol Bulut'un öğrencileri, ilk 7 hafta mağlubiyet almazken, son 6 maçında 4 kez yenildi.

Ligde ilk kez üst üste 2 maçından puan çıkaramayan Fenerbahçe, haftaya 23 puan ve averajla 3. sırada giriyor.


- Kadıköy'de kazanamıyor


Fenerbahçe, ligde bu sezon kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor.

Sarı-lacivertliler, tarihte ilk kez ligde üst üste 3 maçta sahasından puansız ayrıldı.

Erol Bulut'un öğrencileri, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de sahasında yeniden galibiyet yaşamak istiyor.


- Fenerbahçe'de 7 eksik


Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sezon başında kurduğu alternatifli kadro sebebiyle övgüler alan ancak sakatlık ve hastalıklar sebebiyle oyunculardan istediği derecede faydalanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir sınavına da önemli eksiklerle çıkacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta, Diego Perotti, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Tolga Ciğerci ile sarı kart cezalısı Dimitris Pelkas, Medipol Başakşehir karşısında yer almayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sarı-kart ceza sınırında bulunuyor. Ozan, kart görmesi halinde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!
Sağlık

Zorunlu aşı propagandası başladı! 'Dayatma'lara karşı bu yazıyı mutlaka okuyun!

Zorunlu aşılarla birlikte endişeli vatandaşların bu aşıyı yaptırmamasıyla büyük bir kaosa neden olacağı tahmin edilirken aşılarla ilgili şüp..
Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?
Yaşam

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır?

Melikşah'ın oğulları kimdir? Sultan Melikşah'ın kaç oğlu kaç kızı vardır? sorusu TRT1 ekranlarında Pazartesi akşamları ekrana gelen tarihi d..
Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı
Dünya

Şeytani Katar planını tasarlayan ortaya çıktı

Lüksemburg merkezli Havilland Bank'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Katar'a karşı operasyo..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay