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Spor Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu
Spor

Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:59:00 -
Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'de 7. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Antalya Stadı'nda oynana karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada (penaltı) Diego Perotti kaydetti. Maçın 62. dakikasında oyuna giren Perotti, ilk maçında fileleri havalandırdı. Antalyaspor'un tek golü 52. dakikada Lukas Podolski'den geldi.

Fraport TAV Antalyaspor'da 45. dakikada Serdar Aziz'e müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Adis Jahovic, takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de 81'de oyuna Giren Sinan Gümüş, 90+6'da arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonrasında oyundan atıldı.

Zaferle birlikte Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna geçti. Fraport TAV Antalyaspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek.

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