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Spor

Fenerbahçe Kulübünden Anneler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:41:55 -
Fenerbahçe Kulübünden Anneler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Sonsuz sevgi, eşsiz şefkat ve tarifsiz fedakarlığın karşılığı olan, her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz annelerimiz... Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere bugün aramızda olmayan annelerimize rahmet diler; şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarız. İyi ki varsınız!"

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