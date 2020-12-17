  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Kulübünde 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısı gerçekleştirildi
Spor

Fenerbahçe Kulübünde 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısı gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:19:05 -
Fenerbahçe Kulübünde 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, 2020 yılı yurt içi dernekler toplantısını çevirim içi olarak yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya başkan Ali Koç, başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman, Fethi Pekin, Selahattin Baki ve İlker Dinçay ile 30 ilden 60 dernek temsilcisi katıldı.

Başkan Ali Koç dernek başkanları ve yöneticilerine konuşma yaparken, derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sevil Zeynep Becan da bir yıl içinde derneklerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve kulübün çalışmalarını anlattı.

Toplantıda çeşitli projeler üzerinde görüşüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler
Gündem

21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler

Yazar Mehmet Ali Bulut, 21 Aralık'ta dünya genelinde elektriklerin kesileceğine ilişkin çıkan iddiaları değerlendirdi.
Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi
Dünya

Beklenmedik gelişme: TSK, rejim kuşatması altındaki gözlem noktalarından çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), İdlib bölgesinde bulunan tüm gözlem noktalarını tahliye ettiği bildirildi.

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi
Teknoloji

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Yerli ve milli imkanlarla üretildi

Uçaklarda buzlanmayı önleyici püskürtülebilir sıvılara ilişkin 5 yıllık Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Türk firması, tamamı dışarıdan ithal ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay