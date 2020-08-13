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Spor

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:13:54 -
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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