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Spor

Fenerbahçe koronavirüse takıldı

Görüştüğü hocalar arasında Nenad Bjelica'yı ilk sıraya koyan Fenerbahçe yönetimi, Hırvat hocayı İstanbul'a davet etti. Ancak 14 günlük karantina süreci işi sıkıntıya soktu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:20:00 -
Fenerbahçe koronavirüse takıldı

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala yeni teknik direktörünü bulamadı.

Pellegrini, Zlatko Dalic, Erol Bulut ve Nenad Bjelica gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin Bjelica'yı ilk sıraya koyduğu öğrenildi.

Görüşmeyi doğrulamıştı

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Hırvat teknik adam da, "Fenerbahçe'yle görüştüm" diyerek çıkan haberleri doğrulamıştı.

Karantina süreci görüşmeleri tıkadı

48 yaşındaki hocayı İstanbul'a getirip görüşmeleri burada sürdürmek isteyen yönetimin, koronavirüse takıldığı belirtildi.

Bjelica'nın, Türkiye'ye gelmesi durumunda 14 gün karantinada kalacak olması, yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Başkan Ali Koç'un bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Dinamo Zagreb'i iki kez şampiyon yaptı

İki sezondur Dinamo Zagreb'i ligde şampiyon yapan başarılı çalıştırıcı, koronavirüs nedeniyle maaşında indirime gitmesine isteyen yönetime olumsuz yanıt verince, 6 yardımcısıyla birlikte kulüpten kovulmuştu.

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