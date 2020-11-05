Fenerbahçe’nin cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakemi olarak Merkez Hakem Kurulu dün Halis Özkahya ismini açıklamıştı. Ancak akşam saatlerinde Özkahya’nın sağlık problemi yaşadığı ve bu durumu MHK’ya bildirdiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası bir değerlendirme yapan Merkez Hakem Kurulu’nun Halis Özkahya’yı bu maçtan aldı ve hakemi değiştirdi. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçın hakemi kim?