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Spor Fenerbahçe-Konyaspor maçın hakemi kim?
Spor

Fenerbahçe-Konyaspor maçın hakemi kim?

Fenerbahçe’nin cumartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakemi olarak Merkez Hakem Kurulu dün Halis Özkahya ismini açıklamıştı. Ancak akşam saatlerinde Özkahya’nın sağlık problemi yaşadığı ve bu durumu MHK’ya bildirdiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası bir değerlendirme yapan Merkez Hakem Kurulu’nun Halis Özkahya’yı bu maçtan aldı ve hakemi değiştirdi. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçın hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:04:00 -
Fenerbahçe-Konyaspor maçın hakemi kim?

Süper Lig'in 8. haftasında Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi değişti. Mücadelede Halis Özkahya'nın yerine başka bir hakem. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor maçın hakemi kim?

Fenerbahçe-Konyaspor maçın hakemi kim?

Süper Lig'in 8. haftasında Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi değiştirildi.

Mücadelede Halis Özkahya'nın yerine Ali Şansalan görev yapacak.

A Spor'a açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakem Halis Özkahya'nın corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

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