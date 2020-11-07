Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakkında sorgulamalar başladı. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor saat kaçta başlayacak, maçı hangi kanal naklen yayınlayacak? Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe-Konyaspor maçı hakkında sorgulamalar başladı. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor saat kaçta başlayacak, maçı hangi kanal naklen yayınlayacak? Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Fenerbahçe, evinde Konyaspor’u ağırlayacak. Kadıköy’de oynanacak maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşması hakkında detaylar…
Fenerbahçe-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
07.11.2020 tarihinde oynanacak Fenerbahçe Konyaspor maçı saat 19.00’da başlayacak.
Fenerbahçe-Konyaspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe-Konyaspor, Bein Sports 1, kanalından naklen yayınlanacak.