Son Haberler

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Zenginlik sandığımız şey meğer başka bir şeymiş! Kırmızı Massa’da dikkat çeken sözler

AFAD Sudan’a iyilik gemisi gönderdi! 1500 aileye gıda desteği yapıldı

"Anti-Siyonizm Kongresi" İstanbul'da başladı "Şeytanı kahretmek mümkün ama yok etmek mümkün değildir"

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Siber farelere MİT operasyonu! 24 site kapatıldı

Beşiktaş’tan kritik galibiyet
Spor Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile oynayacağı müsabakanın VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor bugün saat 20.00'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a AVAR olarak Hakan Yemişken ile Ömer Tolga Güldibi eşlik edecek.

Türk takımlarının Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor

Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

152 hakemden bomba açıklama! Böyle savundular
152 hakemden bomba açıklama! Böyle savundular

Spor

152 hakemden bomba açıklama! Böyle savundular

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor

Süper Lig’de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında
Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

Gündem

Hakemler ve kulüp başkanı gözaltında

Erdoğan'dan Atatürk talimatı
Aktüel

Erdoğan'dan Atatürk talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin 10 Kasım'da ziyarete açılacağını ifade etti. Zorlu, Gazi Mustafa..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
