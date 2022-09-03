Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri, maç hangi kanalda?
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joshua King, Pedro
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Mensah, Campanharo, Gavranovic