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Spor Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri, maç hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri, maç hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 20:51:00 -
Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri, maç hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joshua King, Pedro

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Mensah, Campanharo, Gavranovic


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