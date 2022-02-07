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Spor Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta?

Kayserispor kupa maçı hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı 8 Şubat Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise 'Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 11:07:00 -
Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Fenerbahçe, son 16 turunda Kayserispor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe’nin kupa maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe kupa maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kayserispor'u konuk edecek. 8 Şubat Salı akşamı Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Bu sezon ligde zirve yarışından oldukça uzak kalan ve gözünü kupaya çeviren sarı-lacivertliler, rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı planlıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son olarak Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçları ne zaman saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçları ne zaman saat kaçta?

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçları ne zaman saat kaçta?

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