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Spor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu
Spor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçına Fırat Aydınus'u atadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:01:00 -
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 69 puanla ikinci sırada bulunan ve 72 puanlı lider Beşiktaş'ın puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına dahil olan Fenerbahçe, 37. haftada Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Sarı lacivertliler, rakibini mağlup edip şampiyonluk yarışından kopmama niyetinde. Ligde küme düşmeme mücadelesi veren Kasımpaşa ise 37 puanla 16. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

25 Nisan Pazar günü saat 20.30 başlayacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını yönetecek hakem belli oldu. Buna göre şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren bu karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

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