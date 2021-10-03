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Spor Fenerbahçe Kasımpaşa kadrosu kimler var?
Spor

Fenerbahçe Kasımpaşa kadrosu kimler var?

Fenerbahçe Kasımpaşa kadrosu belli oldu. Süper Lig 8. haftasında bugün oynanacak karşılaşmalar ile lig tamamlanacak. Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Avrupa Ligi ikinci maçında Yunanistan’ın Olympiakos takımına 3-0 yenilen Fenerbahçe, Süper Lig 8. hafta Kasımpaşa maçından 3 puan almak istiyor. Peki Fenerbahçe Kasımpaşa 11’leri kimler? Fenerbahçe Kasımpaşa kadrosu kimler var?

Yeniakit Publisher
2021-10-03 15:13:00 - 2021-10-03 15:19:25
Fenerbahçe Kasımpaşa kadrosu kimler var?

Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konut edecek. Sarı lacivertli ekip, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde geride kalan 7 haftada birer mağlubiyet ve beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 5 kez ise sahadan galip ayrılmayı bilmişti.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.

Fenerbahçe Kasımpaşa kadrosu 

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında oynayacak 11’ler belli oldu. Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mergim Berisha, Serdar Dursun.

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