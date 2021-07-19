Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izle | Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman? Fenerbahçe ve Kasımpaşa yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa şifreli kanalda mı?
Süper Lig’de yeni sezon 13 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izle | Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe 19.07 yani Dünya Fenerbahçeliler Günün'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat 19.00'de oynanacak. Mücadele FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalından naklen yayımlanacak.
Öte yandan Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'nın Bled bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe'nin Slovenya kampında oynayacağı hazırlık maçları şöyle:
24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al-Hilal
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