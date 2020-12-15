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Spor Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:35:21 -
Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılarak 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları sonrasın Fenerbahçeli futbolcular taktik idman ve bireysel antrenmanlarla hazırlıklarını noktaladı.

Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürürken, Tolga Ciğerci, Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın tedavilerine devam edildi.

Antrenmanın ardından sarı-lacivertli ekip kampa girdi.

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