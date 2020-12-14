Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kemal Ademi, takımla çalıştı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile 16 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Kemal Ademi, takımla çalıştı.
Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu arada sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.
Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.