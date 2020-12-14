  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kemal Ademi, takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:36:18 -
Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor ile 16 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Kemal Ademi, takımla çalıştı.

Diego Perotti ve Enner Valencia çalışmalarını salonda sürdürdü. Mauricio Lemos ve Mbwana Samatta'nın ise tedavilerine devam edildi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu arada sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin tedavisine başlandı.

Fenerbahçe, Karacabey Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim
Dünya

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekim tarihi merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay