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Spor Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı! 4 eksik var
Spor

Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı! 4 eksik var

Yeniakit Publisher
2024-02-26 20:31:00 -
Fenerbahçe kamp kadrosunu açıkladı! 4 eksik var

Fenerbahçe, Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can kadroda yer almadı. Ayrıca, Çağlar Söyüncü kadroda kendine yer bulamadı.

Fenerbahçe ayrıca, sakatlığını atlatan ancak riske edilmek istenmeyen Fred'i de Ankara'ya götürmedi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU:


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Fenerbahçe'den Icardi açıklaması

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