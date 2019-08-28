Fenerbahçe, Kameni ile yollarını ayırdı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda katılan 35 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maça çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 kez forma giyen Kameni, geçtiğimiz sezon ise hiçbir resmi maçta görev almamıştı.

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