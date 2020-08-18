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Spor Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
Spor

Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:50:14 -
Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

İlk etap çalışmalarını tamamlayarak akşam saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.

Tesis girişinde bir grup taraftar, kafileyi taşıyan otobüsü durdurarak tezahüratta bulundu. Teknik direktör Erol Bulut, taraftarla el sallayarak karşılık verdi.

Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.

Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını yarın sabah basına açık şekilde gerçekleştirecek.


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